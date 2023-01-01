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Создавай собственный стиль из более чем 300 моделей одежды самых модных брендов
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Перед тобой огромный мегаполис с высокими небоскребами и живописными окрестностями. Попробуй покорить его!
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Выбирай автомобиль из сотен разнообразных вариантов: от советских малолитражек до современных спорткаров
УПРАВЛЯЙ СВОИМ БИЗНЕСОМ
СТАНЬ БОЛЬШИМ БОССОМ И ЗАРАБОТАЙ ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА! ЗАВОЮЙ АВТОРИТЕТ И УВАЖЕНИЕ!
GRAND MOBILE: ОТКРЫТИЕ 11 СЕРВЕРА
Спешим сообщить о том, что 28 мая в 18:00 по московскому времени состоится открытие долгожданного 11-ого сервера!
28 мая в 18:00
GRAND MOBILE: ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Свежее весеннее обновление уже на Grand Mobile — встречайте новую систему дорожного контроля, адаптированную систему тюнинга, обновлённый автосалон и множество стильных скинов с модными аксессуарами!
20 мая в 17:00
GRAND MOBILE: СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕДИА
Хорошие новости! мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству с новыми талантами. Оставить заявку необходимо по ссылке — https://vk.me/grandrpmedia
30 ноября 16:18
ТВОИ БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В МИРЕ GRAND MOBILE