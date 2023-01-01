GRAND MOBILE: ОТКРЫТИЕ 11 СЕРВЕРА Спешим сообщить о том, что 28 мая в 18:00 по московскому времени состоится открытие долгожданного 11-ого сервера!

GRAND MOBILE: ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ Свежее весеннее обновление уже на Grand Mobile — встречайте новую систему дорожного контроля, адаптированную систему тюнинга, обновлённый автосалон и множество стильных скинов с модными аксессуарами!